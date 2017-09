Oberndorf a. N. Von Horb bis Schramberg Brücken bauen

Die junge Frau, der ihre Ausbilderin Schwester Dorothe Arbeitswillen und Dynamik bescheinigte, will nach mehreren Stationen der Ausbildung zur kirchlich und staatlich anerkannten Religions- und Gemeindepädagogin jetzt endlich durchstarten: "Bei meinem Vorstellungsgespräch saß ich 15 Leuten gegenüber. Gefühlt waren es 30. Aber es hat wunderbar geklappt." Jetzt geht es für sie darum, die Gemeinden von Horb bis Schramberg kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und Brücken zu bauen.

Eingerahmt in einen außergewöhnlichen Gottesdienst in der Aistaiger St.-Gallus-Kirche, der unterstützt wurde vom Posaunenchor Marschalkenzimmern-Weiden, und in dem auch Elias Heizmann aus Rötenberg mit seinem Gesangsbeitrag "Privileg" eindrucksvoll zum Gelingen beitrug, war es Schuldekan Hansjörg Dieter vorbehalten, Michelle Grötz die Amtsverpflichtung der Landeskirche abzunehmen. Dieter verwies darauf, dass das Jugendwerk innerhalb der Landeskirche eine eigenständige Organisation sei, dass das Werk aber innerhalb des Gesamtauftrages zu sehen sei.

Wünsche und Hoffnungen für den Start