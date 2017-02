Oberndorf a. N. Voller Gefühl und Leidenschaft

Oberndorf. In diesem Jahr haben sich die Narren beim Viererbundtreffen in Rottweil zwar schon mal warmgesprungen. Doch wenn die Stadtkapelle am Fasnetdienstag in der Früh den Narrenmarsch anstimmt, dann "läuft’s dir eiskalt den Buckel ’nab", weiß auch Zunftpräsident Eberhard Schmid. Stolz konnte er gestern bei der Narrenrede in der Wasserfallhalle verkünden: "Diesmal waren wir 115 mehr als im vergangenen Jahr."

Geschwächelt haben heuer allerdings die Narros. Es war wohl die Wettervorhersage, die sie vom Sprung abhielt. Dennoch waren 293 auf der Gass’. Und dazu kam noch Ehrenzunftpräsident Günther Wolf, der aus dem Himmel zusah und sich freute.

Ältester Hansel ist 82 Jahre alt