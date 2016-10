Oberndorf a. N. Virtuose Darbietung auf den Matten

Oberndorf-Beffendorf. Mit einem Familiengottesdienst in der Kirche unter Mitwirkung des Turnvereins stieg man am Sonntagmorgen in das Programm ein – und sowohl die Predigt als auch der ansprechende Rahmen waren ein gelungener Start in den Tag.

An der TVB Olympiade "Abturnen ohne Grenzen" beteiligten sich zahlreiche Gruppen und Familien. So wurde daraus ein toller Spaß für Teilnehmer und Zuschauer. Auch die anschließende TVB-Kleiderbörse, bei der Vereinskleidung erworben werden konnte, fand ebenso regen Zuspruch wie der gleichzeitig stattfindende zünftige Frühschoppen mit Weißwurst und Brezeln.

Nach dem Mittagessen blieben die Meisten gleich in der Halle sitzen, um ein kunterbuntes Programm zu erleben, zu dem Vorsitzender Stefan Klausmann die Gäste begrüßte. Schon der Einmarsch der Teilnehmer in die Halle bot ein Bild wie es der sonnige Herbst nicht bunter hätte malen können. Die Betreuer und die Akteure des Nachmittags hatten ihre Hausaufgaben gemacht und präsentierten ein Programm, das an Vielseitigkeit und Anspruch kaum zu überbieten war.