Oberndorf a. N. Vier Autoaufbrüche in einer Nacht

Oberndorf. Bei vier Autoaufbrüchen in Oberndorf und Aistaig haben unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag Werkzeuge und Geräte im Gesamtwert von mehr als 5000 Euro erbeutet. Zweimal schlugen die Autoknacker in der Wiesentalstraße, jeweils einmal in der Stuttgarter Straße und in der benachbarten Aistaiger Straße zu. In der Aistaiger Straße bauten sie das Dreieckfenster der

Beifahrertür eines Mercedes aus, durchsuchten den Innenraum und

nahmen ein Navigationsgerät und ein hochwertiges Folienschweißgerät