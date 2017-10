Oberndorf a. N. Verzehrte Brezeln selbst gebacken

Gläserne Backstube

Die Bäckertradition der Familie Weber reicht bis ins Jahr 1856 zurück und umfasst mittlerweile einige Filialen, heißt es in der Mitteilung. In der gläsernen Backstube in der Nähe des Flughafens konnten die Aistaiger VdK’ler selbst Hand anlegen und Brezeln backen. Später wurde im Caféhaus alles verzehrt.

Anschließend fuhr die Gruppe zur Uferpromenade nach Friedrichshafen und genoss die Herbstsonne, bevor die Fahrt nach Oberschwaben in Richtung Bad Waldsee in Mochenwangen in der kleinen Dorfkirche St. Oswald ihren absoluten Höhepunkt mit dem berühmten Früchte-/Ernteteppich fand. Ein schöner Tag klang im Landgasthof Zur Blume in Hausen ob Verena schließlich aus.