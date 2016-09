Oberndorf a. N. Vertrauen auf eine Begleitung bis zuletzt

In dem Stück begegnet der Zuschauer unter anderem "alten Kindern" sehr alter Eltern, die in der Pflege und Begleitung aktiv sind, ob daheim oder in einer Pflegeeinrichtung. Der viel zitierte Burnout ist bei pflegenden Angehörigen keine Seltenheit. Bei ihren Recherchen zu dem Stück ging Petra Afonin auch Fragen nach wie: Wie sieht eigentlich Begleitung aus, wenn die Beziehung etwa zu Vater oder Mutter nicht gut war? Wird Trauerarbeit schon zu Lebzeiten geleistet, zum Beispiel bei der Betreuung von Demenzkranken? Gibt es sie tatsächlich, die Lebenssattheit, die alte Menschen nach einem erfüllten Leben beschreiben? Sind Senioreneinrichtung wirklich so schlecht wie oft ihr Ruf?

Trotz des schweren Themas bietet "Es ist nie genug" Raum für Utopie und Träume und sogar für kabarettistisch-heitere Momente. Das Grundklima des Programms ist ein Jasagen zum Leben, verbunden mit dem Wunsch nach Selbstbestimmung. Der Hospizgedanke zieht sich wie ein roter Faden durch die Aufführung und ermöglicht Vertrauen auf Begleitung bis zuletzt.

Petra Afonin ist als Regisseurin und Autorin seit Sommer 2007 wieder in Tübingen tätig. Zuvor lebte sie fast 20 Jahre lang in Bochum, wo sie 1991 das Prinz-Regent-Theater mitbegründete. Ihre berührenden Texte in "Es ist nie genug" werden von Susanne Hinkelbein und Simone Witt am Klavier sensibel vertont. Lieder wie "Ich würde mir Würde wünschen" sprechen vieler Menschen Ängste und Hoffnungen an. Die Aufführung am 7. Oktober findet im Kronesaal in Bochingen statt, Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Hospizgruppe freut sich über Spenden.