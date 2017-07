Oberndorf a. N. Verschiedene Sprachen sind kein Hindernis

Ob Flechtfrisur oder Locken, ob leuchtende Tracht oder selbstkreiertes Outfit – alle können sich mit ihrem Wissen, ihrer Kreativität und ihrer Freude an Bewegung gegenseitig bereichern.

Unterschiedliche Sprachen sind kein Hindernis – "Frau versteht sich auch so". In die Materie eingewiesen werden die Mädels von der Balletttänzerin Kristina Metova (internationale Tänze) und der Modegestalterin Kristina Kreider (Frisuren- und Kleiderkreationen). Termin: 31. Juli bis 4. August, täglich von 10 bis 15 oder 17 Uhr. Ort: Jugendkunstschule in der Mauserstraße 1 in Oberndorf. Es sind keine Vorkenntnisse nötig. Gemeinsame Vesper sind am Mittag eingeplant. Anmeldung bei der JKS Kreisel, Telefon 07423/8 62 75 66