Oberndorf a. N. Verordnung frisst Strom und Geld

Eine Maßnahme zur Energieeinsparung war 2016 der Einbau einer Gasbrennwertheizung in der Stadtgärtnerei in der Schubertstraße. In den neuen Räumen der OWO in der Hauptstraße 10 wird das Nahwärmenetz vom alten Rathaus her genutzt. Damit konnten die Elektroheizungen abgeschafft werden. Beim Hochmössinger Feuerwehrhaus wurde das Dach gedämmt – das spart 6000 Kilowattstunden pro Jahr.