Oberndorf a. N. Vermisste Bank wird im Neckar gefunden

Am Mittwochmorgen fand eine Kindergartenmutter die seit Montag vermisste Sitzbank, teilt der Kindergarten nun mit. Schwer beschädigt wurde sie beim Krankenhaus in den Neckar geworfen. "Die Kinder waren sehr traurig, weil unsere Sitzbank verschwunden ist und haben am Montag eifrig danach gesucht – leider ohne Erfolg", so die Leiterin Miriam Hetzel-Merz. Am Dienstag wurde daher bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Sie hoffen nun darauf, das jemand gesehen hat, wie jemand am Wochenende die Sitzbank gesichtet hat. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Oberndorf unter Telefon 07423/8 10 10 entgegen.