Oberndorf a. N. Verdienter Feuerwehrmann feiert 80 Jahre

In seiner aktiven Zeit als Feuerwehrmann war er Mitglied der Leistungsgruppe, die in Waldmössingen 1977 als erste Feuerwehr im Kreis Rottweil das Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Gold ablegte. 1984 wurde er von der Partnerwehr Schönau an der Triesting (Niederösterreich) mit der Ehrenplakette für internationale Zusammenarbeit ausgezeichnet, 2006 zum Ehrenmitglied ernannt.

Die Kontakte der Feuerwehr Fluorn-Winzeln zur Feuerwehr Schönau entstanden beim ersten Kreisfeuerwehrtag im Juli 1964, bei der die Schönauer Feuerwehr das Leistungsabzeichen in Bronze abgelegt hatte. Gerade mal ein Jahr später reiste die Winzelner Feuerwehr nach Schönau, um dort das österreichische Leistungsabzeichen in Bronze abzulegen. Die Kontakte zwischen der Familie Heim und der Feuerwehr Schönau bestehen noch heute.