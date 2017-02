Oberndorf a. N. Verdienste um den Verein sind beispiellos

Es sei gar nicht mehr so lange hin, bis man das 20-jährige "BoWi"-Jubiläum ins Visier nehmen könne. Auch die erkrankte Dirigentin Theresia Buob, die ihren Bericht schriftlich übermittelt hatte, bat nach einem "Jahr der Muse und Geselligkeit" sowie "unserem schönen Sommer-Event bei leichter Musik und inspirierenden Liedern" um Flexibilität und Disziplin bei der Probenarbeit. Weiterhin müsse es gelingen, den Jugendchor "JuBoWi" und die Gastsänger beim "BoWi"-Männerchorprojekt einzubeziehen.

Die weiteren Berichte fassten das vergangene Vereinsjahr zusammen. Schriftführerin Sylvia Fahrland rief nochmals die zahlreichen Auftritte in beiden Ortschaften sowie in Holzhausen, Betzweiler, Böhringen und Rötenberg in Erinnerung. Auch Anlässe wie der Volkstrauertag oder der Adventsgottesdienst in der Kirche wurden musikalisch umrahmt. Besonderen Flair verbreitete das Open-Air-Sommerkonzert im Juli hinter der Halle in Wittershausen.

Kassierer Dieter Burst informierte über die soliden Finanzen sowie den erwirtschafteten Gewinn und kündigte seinen Rückzug in einem Jahr an. Ein dickes Lob gab es von den Kassenprüfern Dietmar Arnold und Rudi Hölle für die einwandfreie Kassenführung.

Thomas Luthardt vom Ortschaftsrat beantragte die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erteilt wurde, und leitete die Wahlen. Abgesehen vom Kassierer wurden alle Funktionsträger für die reguläre Frist von zwei Jahren einstimmig wiedergewählt: Vorsitzender: Günter Arnold, Kassierer: Dieter Burst, aktive Beisitzerin: Elke Huber, Kassenprüfer: Dietmar Arnold und Rudi Hölle.