Oberndorf a. N. VdK besucht Landeshauptstadt

Das erste Ziel war der Fernsehturm. Von der barrierefrei zugänglichen Aussichtsplattform hatten die Ausflügler eine tolle Aussicht auf die Landeshauptstadt und ihre Umgebung. Danach besuchten viele das 147 Meter hoch gelegene Panoramacafé, um dort gemütlich etwas zu trinken oder zu essen.

Anschließend besuchte der VdK Ortsverein das mit 800 Quadratmetern und 29 Themenräumen weltgrößte Schweinemuseum im früheren Stuttgarter Schlachthof. In zwei Gruppen wurde die Ausflugsschar durch die verschiedenen Räume geführt.

In den Räumen "Metzgerei und Hausschwein" erfuhr die Gruppe, dass Schweinefleisch in Europa und in Asien die am häufigsten gegessene Fleischsorte und die Schweinehaltung über 9000 Jahre alt ist.