Oberndorf a. N. Unterwegs auf dem Kinzigtäler Jakobusweg

Da das Wetter am Vortag kalt, regnerisch und windig war, hatte man mit einer deutlich geringeren Beteiligung gerechnet. Doch wie bereits im Frühjahr sorgte Petrus für optimale Rahmenbedingungen. Gut gelaunt startete die gemischte Gruppe, auch Männer haben sich zwischenzeitlich dazugesellt, in Hochmössingen.

In Fahrgemeinschaften ging es nach Schenkenzell, wo man im Mai die erste Etappe des Pilgerwegs beendet hatte. Nach einem kurzen Impuls und einem gemeinsamen Lied ging es los, immer der Jakobusmuschel folgend, über Schiltach und Halbmeil in Richtung Wolfach. Es wurden jeweils Teilstrecken bewältigt. Nach diesen fand die Gruppe wieder zusammen – somit konnte sich jeder Teilnehmer in seinem eigenen Tempo auf den Pilgerweg begeben. Zwischen den Stationen konnte im Bedarfsfall auch von einem "Shuttle-Service" Gebrauch gemacht werden. Dieser wurde von einigen gerne für das letzte, recht steile Teilstück von Wolfach zur Jakobus-Kapelle genutzt.

Die Jakobuskapelle Wolfach liegt an einem Berghang oberhalb von Wolfach und wurde 1659 bis 1660 auf den Fundamenten von vermutlich mehreren Vorgängerkapellen erbaut. Bereits 1680 wurde die Kapelle durch eine größere ersetzt. Besonders sehenswert im Inneren der Kapelle sind die drei barocken Altäre. Über dem Haupteingang ist eine Außenkanzel angebracht. An der Talseite wurde eine kleine, dem heiligen Antonius von Padua geweihte Kapelle hinzugebaut.