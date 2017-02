Oberndorf a. N. Unsichere Zeiten stehen bevor

Sie bekommt es mit ähnlichen Problemen zu tun wie die katholische Kirchengemeinde mit dem Weggang von Pfarrer Albrecht Zepf: In der Personaldecke klafft ein Loch, und das womöglich für längere Zeit. Im evangelischen Pfarrhaus in der Pfalzstraße stellt man sich darauf ein, eine ganze Weile ohne "offiziellen" Pfarrer auskommen zu müssen.

Schon zweimal ist Romppels Stelle ausgeschrieben worden, ohne dass sich Interessenten gemeldet hätten. In der Regel sichtet der Oberkirchenrat in Stuttgart eingehende Bewerbungen und legt dem örtlichen Kirchengemeinderat (KGR) drei Vorschläge zur Auswahl vor. Da dieser Fall nicht eingetreten ist, wird nach geraumer Zeit das so genannte Benennungsverfahren greifen. Das heißt, dass die Kirchenleitung einen Pfarrer nach Oberndorf verpflichtet und der KGR auf die Personalie keinen Einfluss mehr hat.

Die evangelische Kirchengemeinde Oberndorf – dazu gehören Kernstadt mit Lindenhof sowie Altoberndorf und Beffendorf – zählt etwa 2450 Gemeindeglieder. Dafür ist nur noch eine Pfarrstelle vorgesehen – obgleich, grob gerechnet, pro 1700 Gemeindeglieder eigentlich eine geschäftsführende Pfarrstelle vorgesehen ist. Allerdings steht in Oberndorf nur ein Pfarrhaus mit Wohnung zur Verfügung. Die evangelischen Christen in Aistaig, etwa 670 an der Zahl, werden in ihrer Gemeinde von Pfarrer Jeschua Hipp betreut. Ihm obliegt zudem die Krankenhausseelsorge, was als Viertel-Pfarrstelle zählt, und er muss mehr Religionsunterricht erteilen. Die evangelische Kirchengemeinde Boll zählt etwa 840 Schäflein, einschließlich jener in Bochingen. Pfarrerin Friederike Heizmann obliegt dazu die Gefängnisseelsorge. Die im Stadtteil Hochmössingen lebenden Protestanten, rund 250 an der Zahl, gehören zur Gesamtkirchengemeinde Marschalkenzimmern-Weiden mit Pfarrer Oliver Helmers. Zudem lädt im Altenzentrum Raphael in der Tuchrahmstraße der im Ruhestand lebende Pfarrer Michael Barfuß aus Ostdorf jeden zweiten und vierten Freitag zum Gottesdienst. Überlegungen, die Kirchengemeinden in der Gesamtstadt Oberndorf zu einer Einheit zu verschmelzen, sind im Sande verlaufen.