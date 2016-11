Oberndorf a. N. Und wieder droht die Abschiebung

Oberndorf-Boll. Mohamed Mohamed ist noch nicht sehr lange in Deutschland, spricht die Sprache aber schon recht gut. Der 30-jährige Somalier ist aufgeschlossen und kontaktfreudig, ist gerne mit anderen unterwegs. Unter den Oberndorfern hat er bereits viele Freunde gefunden. Seit April lebt er in der Neckarstadt, erst in der Flüchtlingsunterkunft in der Wettestraße, seit einiger Zeit in einer eigenen Wohnung in Boll.

Viele Oberndorfer kennen und schätzen den jungen Flüchtling, der sich immer gerne integrieren wollte und es geschafft hat, sich hier Stück für Stück ein neues Leben aufzubauen. Doch damit könnte es schon nächste Woche vorbei sein. Denn laut Mitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe soll Mohamed irgendwann zwischen dem 7. und 11. November nach Italien abgeschoben werden – in jenes Land, das nach Ansicht der Behörden für ihn zuständig ist.

Schuld an der Misere ist das sogenannte Dublin-III-Abkommen. Es regelt die Zuständigkeiten für Flüchtlinge innerhalb der EU und besagt, dass dasjenige Land für den Asylbewerber zuständig ist, dessen Boden er nach seiner Flucht aus Mogadishu erstmals betreten hat. In Mohameds Fall ist das Italien. Im März 2014 kam der junge Polizist, der zwei Mal einen Anschlag der Terrororganisation Al Quaida überlebt hatte und nun auf der Flucht vor den Terroristen war, mit einem Visum nach Rom. Doch schon nach drei Wochen reiste er weiter nach Deutschland, in der Hoffnung, die auswärtigen Beziehungen Deutschlands zu Somalia würden ihm helfen.