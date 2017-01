Oberndorf a. N. Und die Würfel sind wieder gefallen

Was früher in jeder Wirtschaft im Städtle ausgiebig zelebriert wurde, findet hier noch immer Jahr für Jahr großen Anklang. In gemütlicher Runde kommen Jung und Alt zusammen, um für einen Nachmittag dem legalen Glücksspiel zu fröhnen. Für Getränke sorgt wie immer Franz Schleicher, die Bierstängel auf dem Tisch geben einen Vorgeschmack auf das Siegergebäck, das der ehemalige Vorsitzende Norbert Fluhr organisiert hat.

Um insgesamt 32 Hefebrezeln würfeln die rund 20 Teilnehmer in diesem Jahr – selbst bei argem Pech im Spiel wird also keiner leer ausgehen. Und bleibt jemand wider den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit doch komplett glücklos, so teilt man, berichtet Robert Häring. Das Würfeln an Silvester ist bei der Kolpingsfamilie schon so lange Brauch, dass sich keiner mehr so ganz genau erinnern kann, wann genau man damit nun eigentlich Einzug hielt im Don-Bosco-Haus. Fluhr schätzt "vor rund 25 Jahren".

Gepascht werde natürlich schon viel länger, erzählen er und Michael Hoffmann und erinnern sich daran, wie früher schon ihre Väter in die Wirtschaften pilgerten, um dort zu würfeln. Das Silvester-Paschen sei nämlich eigentlich eine "Männertradition", erzählen sie. Denn wenn die Mutter Zuhause den Silvesterabend vorbereiten wollte, sei ihr der Mann dabei meist sowieso nur im Weg gewesen. Also wurde er – mitsamt der Kinder – kurzerhand zum "Spielengehen" geschickt.