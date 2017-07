Oberndorf a. N. Und am Schluss fällt das Urteil

Der vermeintliche Täter leugnete die Tat, was eine ausführliche Befragung des Angeklagten und der Zeugen nötig machte. Ein Zeuge wurde von der Polizei höchstpersönlich zuhause abgeholt und zur Verhandlung gebracht.

Der Fall bot der Klasse 9b des Gymnasiums am Rosenberg mit ihren Begleitlehrern Rüdiger Christ und Ben Krug somit viele interessante Einblicke in unser Rechtssystem. Einer langwierigen Wahrheitsfindung folgte letztlich eine Verurteilung.

Hier sahen die Schüler, wie der Kerngedanke des Jugendstrafrechts, nämlich eher zu erziehen als zu strafen, in einem Urteil umgesetzt wird. So konnten die Schüler das im Unterricht Erlernte mit der konkreten Ausgestaltung in der Realität abgleichen.