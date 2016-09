Oberndorf a. N. Unbekannter greift Jugendliche an

Oberndorf. Die Kriminalpolizei Freudenstadt fahndet nach einem älteren, etwa 1,70 Meter großen Mann mit Glatze und dunklem, gekräuseltem Haarkranz, der am vergangenen Samstag kurz nach Mitternacht auf dem Lindenhof ein 16-jähriges Mädchen verfolgt und angegriffen hat. Die 16-Jährige war um 0.30 Uhr auf dem Weg von der Bushaltestelle Lindenhof in Richtung Kreisverkehr Ringstraße. Auf dem Weg dorthin verfolgte sie der beschriebene Mann, bekleidet mit einer dunklen Hose und blauer Sweatjacke mit weißem Reißverschluss. In der Ringstraße packte er die Jugendliche am Oberarm und versuchte, ihr das Handy zu entreißen. Dies gelang dem Unbekannten jedoch nicht, weshalb er von seinem Opfer abließ und unerkannt verschwand. Während der gesamten Zeit sprach er kein Wort.