Oberndorf a. N. Umzug und Party: Hagen-Henker starten durch

Los geht es am Freitagabend um 19 Uhr mit einem bunten Unterhaltungsabend in der Turn- und Festhalle. Die Besucher können sich auf imposante Showtänze verschiedener Garden freuen. Auch die Kinder- und Teeniegarde der Zunft wird zeigen, was sie im Laufe des vergangenen Jahres einstudiert hat. Viele Besucher dürften auch dem Auftritt der Männershowtanzgruppe Boll entgegenfiebern.

Im Anschluss darf getanzt und gefeiert werden: DJ Reger, der "Party-Knaller von der Alb", wird mit der richtigen Musik dafür sorgen, dass es garantiert niemanden mehr auf seinem Sitzplatz hält.

Der eigentliche Fackelumzug, der in diesem Jahr bereits das 47. Mal über die Bühne geht, findet erst am morgigen Samstag, 19 Uhr, statt. Zuvor wird der Zunftmeister ab 16.30 Uhr alle Narren empfangen, sodass anschließend am Rathausplatz die Narrenfahne gehisst werden kann. Der Umzug führt dann von der Dorfmitte bis zur Festhalle, wo anschließend zum großen Brauchtumsabend mit der Partyband "Die 2 Hofemer" geladen wird. Parallel dazu ist großes Narrentreiben im Gemeinde- und Feuerwehrhaus.