Oberndorf a. N. Über einen Parcours geht’s quer durch die Halle

Oberndorf-Beffendorf. Seinen alljährlich stattfindenden Kinderturntag veranstaltete der Turnverein Beffendorf am Samstag in der Mehrzweckhalle. Dabei wurde Teilnehmern, Organisatoren und Zuschauern einmal mehr klar, wie viel diese Halle für die Gemeinde wert ist. Die Veranstalter hatten einen großzügigen Parcours aus den verschiedensten Geräten aufgebaut, und unzählige Kinder im Alter von ein bis zehn Jahren genossen es regelrecht, die Hindernisse zu bezwingen und die lange Strecke bis zum Ziel zu absolvieren. Oft mussten Betreuer, Mama oder Papa dabei behilflich sein, was allerdings den Spaß am Klettern, Rutschen oder Hangeln keineswegs schmälerte.