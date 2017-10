Oberndorf a. N. Turner treffen auf Alpakas

Oberndorf. Bereits zum siebten Mal unternahmen die Übungsleiter der Abteilung Turnen des Turnvereins Oberndorf (TVO) eine Wanderung zusammen mit ihren Partnern. Im Wechsel zeigen sich eine oder zwei der Übungsleiter für die Wanderung verantwortlich, und so gibt es in jedem Jahr Neues zu bestaunen, das in und um Oberndorf zu finden ist.