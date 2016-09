Oberndorf a. N. Tür zum Büro steht meistens offen

Fast drei Jahre war das Dienstzimmer verwaist. Nach dem Abgang des vorherigen Direktors führte ein dreiköpfiges Team kommissarisch die Geschicke des Gymnasiums. Zwei der Kollegen sind mittlerweile im Ruhestand, Dirk Weigold ist jetzt der stellvertretende Schulleiter.

Für Heidrun Stritt ist gestern die zweite Schulwoche angebrochen. Noch kämpft sie mit manchen Dingen – etwa mit der Kaffeemaschine. Von ihren neuen Kollegen hingegen wurde sie mit ausgebreiteten Armen willkommen geheißen, berichtet sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Atmosphäre sei herzlich, fast familiär.

Die 54-Jährige war zuletzt 18 Jahre lang Lehrerin am Gymnasium in Trossingen. Als dort die Stelle der Schulleitung ausgeschrieben wurde, bewarb sie sich. Ohnehin ist sie seit langem mit Aufgaben, die über das Unterrichten hinausgehen, betraut. Im Bereich der sogenannten Themenzentrierten Interaktion setzte sie eine Methode zur Arbeit in Gruppen um. Ziel ist soziales Lernen und persönliche Entwicklung. Weiter war sie im Bereich der Supervision tätig. Nach dem Amoklauf in Winnenden wurde sie zudem zur Präventionsbeauftragten aufgebildet. Dieses "Sammelsurium" wollte sie in einer Stelle bündeln. Da bot sich eine Schulleitung an. In Trossingen, so berichtet Stritt freimütig, kam sie allerdings nicht zum Zug. "Es gab drei Bewerber, und da ist es guter Brauch, dass jemand von außen genommen wird." Als sie dann die Stellenausschreibung von Oberndorf las, empfand sie das als einen Prophetenruf. Zumal sie in der Neckarstadt keine ganz Unbekannt ist. Die gebürtige Schwenningerin unterrichtete vor Jahren bereits evangelische Religion am Gymnasium am Rosenberg. Einige im mittlerweile allerdings stark verjüngten Kollegium, erinnern sich noch gut an sie.