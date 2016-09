Oberndorf a. N. Trotz erfreulicher Zahlen kein Überschwang

Die Gewerbesteuereinnahmen sprudeln anhaltend. Laut Plansatz rechnete die Stadt mit rund 8,3 Millionen Euro. Derzeit kratzen die Einnahmen aber bereits an der Zehn-Millionen-Euro-Grenze. Im Verwaltungshaushalt ergeben sich laut Kopf voraussichtliche Mehreinnahmen in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Damit könnte die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von geplanten 870 000 auf 2,14 Millionen Euro steigen.

Mithin ändert sich die geplante Kreditaufnahme. Der zum Jahresende anvisierte Schuldenstand der Stadt sinkt damit von 8,1 Millionen auf 4,2 Millionen Euro.

Mahnende Worte für die Stadträte