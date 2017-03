Oberndorf a. N. Traditionsmetzgerei meldet Insolvenz an

Es wurde schon länger im Städtle gemunkelt, nun ist es Gewissheit. Firmeninhaber Wolfgang Rinker stellte selbst den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Eine dauerhafte Fortführung des Betriebs sei nicht mehr möglich, erklärt Insolvenzverwalter Steffen Hattler. Wie der Rottweiler Rechtsanwalt mitteilt, hat das Amtsgericht Rottweil über Rinkers Vermögen mit Beschluss vom 6. März das Insolvenzverfahren eröffnet.

Grund sei im Wesentlichen das geänderte Kaufverhalten der Kundschaft gewesen. Zudem habe es an Fachpersonal gefehlt. Von der Insolvenz sind sieben Vollzeit- sowie zwei Teilzeitkräfte betroffen. Da Fachpersonal derzeit auf dem Arbeitsmarkt gesucht werde, hoffe Rinker, dass seine Mitarbeiter zeitnah neue Anstellungen finden.

Neben dem Hauptgeschäft auf dem Lindenhof hatte die Metzgerei Rinker zuletzt noch zwei Filialen im Real-Markt auf dem Lindenhof sowie im Kaufland in Schramberg betrieben. Im Real war der Verkaufsstand am Mittwoch zum letzten Mal geöffnet, in Schramberg hing ein Zettel mit der Aufschrift "Wegen Krankheit geschlossen". Das Hauptgeschäft im Lehenhofweg wird diese Woche noch geöffnet sein, es läuft ein Ausverkauf.