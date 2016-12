Oberndorf a. N. Tourismusverein geht mit der Zeit

Auch der Oberndorfer Tourismus-Verein sieht die Notwendigkeit, dieser Form des modernen Marketings Rechnung zu tragen, so eine Mitteilung des Vereins.

In dessen jüngster Sitzung im Gasthaus Traube in Beffendorf stellte Guerlio Peralta, stellvertretender Vorsitzender des Tourismusvereins, das neue Internet-Portal "www.neckar.online" vor. Nach Auffassung des Vereins kann es maßgeblich zur Förderung des heimischen Tourismus beitragen. Die neue Internetpräsenz, soll erstmals im kommenden Jahr auf der Touristik-Messe CMT in Stuttgart (14. bis 22. Januar) auf dem gemeinsamen Messestand des Kreises Rottweil vorgestellt werden.

Das Portal zeige nicht nur den Charme der schönen Landschaft rund um Oberndorf, sondern verweist auch auf seine Sehenswürdigkeiten, Angebote der Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten. Besonders herausgearbeitet wurden die zahlreichen Rad- und Wanderrouten wie beispielsweise der Neckartal-Radweg, die Höhenradwege, der Scheffel-Weg oder die Paradies-Tour "Boller Felsen", die aufgrund ihrer Zertifizierung in den Qualitätswanderweg "Wanderbares Deutschland" aufgenommen wurde.