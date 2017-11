Oberndorf a. N. Tolle Kulisse für einen gelungenen Auftritt als Sänger

Oberndorf. Mehr als 200 Tänzerinnen in der Halle und unzählige Zuschauer auf der proppenvollen Bühne – eine tolle Kulisse für Damiano Maiolini in der Oberndorfer Neckarhalle. Der Teilnehmer an der Casting-Show "The Voice of Germany" – ein sympathisch und bescheiden anmutender Sänger –­wusste das Publikum zu begeistern.