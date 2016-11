Oberndorf a. N. Tod eindrucksvoll in Szene gesetzt

Nun ging der Theologe konkret auf die Konfrontation des mittelalterlichen Menschen mit dem Tod ein, das vielfach dadurch geprägt war, sich auf einen "guten Tod", versehen mit den Sakramenten der Kirche, vorzubereiten.

Im Frühmittelalter waren die Erwartungen an das Jenseits überwiegend schrecklich; 1274 wurde der Begriff "Fegefeuer, ignis pirgatorius" auf einem Konzil verkündet. Doch die Leidenszeit der armen Seelen konnte, meist durch reichliche Spenden für wohltätige Zwecke, aber auch für Ablässe, verkürzt werden.

Die spätmittelalterliche Lust am Grauen lässt das Aufkommen der "Totentänze" plausibel erscheinen. Noch dazu tanzen die Vertreter aller Stände, Alters und Geschlechts mit dem Tod.

Nun ging Pfarrer Romppel auf die Haltung der Reformation zum Tod ein, die das Dogma des Fegefeuers radikal ablehnt. Über die Einstellung zum Tod im Zeitalter der Aufklärung und Romantik gelangte er zu "Der Tod heute".

Dazu interpretierte Benina Berger das von Matthias Claudius geschriebene und von Franz Schubert vertonte Gedicht "Der Tod und das Mädchen" in beeindruckender Weise. Die szenische Präsentation des Lübecker Totentanzes mit verschiedenen Darstellern, nach dem Stichwort "Der Reigen kann beginnen" war beeindruckend. Der Tod, dargestellt von Benina Berger, der alle hinwegrafft, betrat die Bühne. Seine Stimme kam von der Empore, Pfarrer Romppel verlieh sie den Sterblichen. Ob Bürgermeister, Bischof, Abt, Wucherer, Arzt, König, Amtmann, Kardinal, Kaiser, Kaufmann, Bauer oder Papst, alle folgten, manche mit Widerstand, manche mit großer Würde dem Tod. Seine Sense mähte alle gleich. Michael Links ungemein gut angepasste Orgelmusik unterstützte und verdeutlichte das Agieren des Todes, in einer hervorragenden Choreografie von Benina Berger, in genialer Weise.

Von der Aufklärung bis heute wurde der Weg der Todesauffassung weiter verfolgt. So zitierte Pfarrer Romppel Gotthold Ephraim Lessing launiges Gedicht "Der Tod und der Trinker", in dem sich "Bruder Hein" mit einigen Gläsern Weins übertölpeln lässt. Mit Joachim Ringelnatz’ "Abschiedsgedicht" wurde wieder eine andere Seite des Komplexes Tod aufgeschlagen.

"Oifach so", die Kirchenband mit Reiner Engelkes, Jörn Gräfe, Gerhard Freudenberger und Pfarrer Gerhard Romppel hatten aus dem Liederschatz von Reinhard Mey Perlen ausgesucht. "Wie ein Baum, den man fällt" und "Schade, dass du gehen musst". Mit "Gott hat Himmel und Hölle gemacht" wurde es mit Unterstützung von Klarinettistin Rebecca Metzger richtig fetzig.

Pfarrer Romppel dankte allen, die diesen Reformationsabend zu einem so großen Erlebnis werden ließen. "Oifach so" setzte mit Konstantin Weckers "Was keiner hört, was keiner sagt..." einen mitreißenden Schlusspunkt. Im Anschluss konnte man sich noch zwanglos über die großartigen Eindrücke austauschen.