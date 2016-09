Oberndorf. Die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg bietet am Donnerstag, 29. September von 15.30 bis 19 Uhr, im Schwedenbau, Zimmer 302 eine Beratung für Jungunternehmer und Personen an, die den Schritt in die Selbstständigkeit vollziehen wollen. Unabhängig davon, ob es sich um Fragen der Marktanalyse, der Kundenkontakte, der Unternehmensform oder Finanzierung einschließlich Risikoabgrenzung handelt, bietet die IHK ihre Dienste an. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung unter Telefon 07721/92 23 48, per Fax unter der Nummer 07721/ 92 21 82 oder per E-Mail unter schmiedeknecht@vs.ihk. de gebeten. Bei Raum- oder Grundstücksfragen steht der Erste Beigeordnete, Lothar Kopf, unter Telefon 07423/77 14 00 oder per E-Mail unter Lothar.Kopf@Oberndorf.de zur Verfügung.