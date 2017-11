Oberndorf a. N. Tiere hautnah kennenlernen

Der am Neckartalradweg liegende Hof ist ideal dafür, Kinder das Leben auf dem Bauernhof kennenzulernen zu lassen, tummeln sich dort doch in herrlicher Landschaft eine Vielzahl von Tieren. Die Kinder erfuhren wie diese auf dem Hof leben, welche Bedürfnisse sie haben und wie sie in der Gesellschaft genutzt werden. Mit all diesen Fragen setzten sich die Kinder spielerisch und mit direktem Tierkontakt auseinander. Im Fokus stand dabei ein respektvoller und artgerechter Umgang mit unterschiedlichen Tierarten in den Themenbereichen Pferd/Esel, Schaf/Ziege, Schweine und Geflügel.