Oberndorf a. N. Theaterund Chansons

Gerade weil es diese Aufführung versteht, dem brisanten Thema ein bisschen die Traurigkeit zu nehmen, nicht jedoch die Ernsthaftigkeit, bot sie eine einmalige Chance, sich als Zuhörer einem Themenkreis zu nähern, der nicht auf einer lastenden Schwere aufbaut, sondern es versteht, alltägliche Situationen mit humorvollen Spotlights zu versehen.

Nicht zu viel hatte Gerhard Bruns als Vertreter der Ökumenischen Hospizgruppe Raum Oberndorf in seiner Begrüßung versprochen, als er ein "Theater-und Chansonprogramm mit Tiefgang, aber auch mit einem Quäntchen Augenzwinkern" ankündigte. Inhaltlich sehr verdichtet wurden so viele Ebenen der Gesamtthematik angesprochen, aus unterschiedlichen Sichtweisen erzählt und zuweilen karikiert. Die Leidenschaft und Ausdruckskraft mit welcher Afonin agierte, fand in der Klavierbegleitung durch Susanne Hinkelbein Emotionalität, sowohl im kabarettistischen Kleid als auch in der manchmal knochenharten Realitätsbeschreibung.

Mit dem "Märchen vom Lebensabend" stieg die Künstlerin ein, mit "der wunderbaren Zeit, nur das zu tun was man will, mit staatlicher Unterstützung, ein Umfeld, das sich kümmert, der Tisch immer gedeckt, das Leben fröhlich, heiter ausgelassen". Das Märchenhafte schwindet, wenn man am Bett der dementen Mutter sitzt, alleingelassen mit den Gedanken, wenig Zeit für die Besuche im Altenheim hat, den Altersstarrsinn der Eltern ertragen soll. Wenn man feststellt, dass eigentlich nichts traurig war, wenn ein Elternteil geht, dass keine Lücke bleibt, weil dieser Raum nie mit Liebe, Verständnis und Unterstützung gefüllt war. Auch das "Sterben vor der Zeit", die Emotionen, Erwartungen, Wünsche von Menschen, die mitten aus dem Leben gerissen werden, wurde angesprochen. Heiter wurde der Hypochonder im Lied charakterisiert und die so klangvollen Namen von Seniorenresidenzen wurden auf ihre inhaltliche Wertigkeit überprüft. Der Ausflug in die Welt der Gesundheitspolitik fand Veranschaulichung über die Vertonung des Antrags zur Pflegestufe – nicht ohne den Hinweis, dass das Schamgefühl der Einzustufenden den Kassen zuspiele.

Frauen neigen zu Schuldgefühlen

Gleichgültig aber, in welchem Ausmaß Verantwortung wahrgenommen werde – aus Sicht der Person, die sich einbringt, sei es "nie genug". Speziell Frauen neigten zu Schuldgefühlen. Humorvoll schlug Afonin den Bogen zum Poesiealbum der Kinderzeit, wo "edel, hilfreich und gut" als Wertmaßstab vermittelt wurde, oder auf die "Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren" als Wurzel des Verantwortungsgefühls und eben auch "schlechten Gewissens". Gleichzeitig werde aber das Verzichten auf eigene Interessen im Zuge einer Pflegebereitschaft von der Umwelt als "Helfersyndrom" abqualifiziert. So sitze man oft zwischen allen Stühlen.

"Werde ich, wenn ich selbst von Hilfe abhängig bin, noch Mensch sein dürfen?" Dieser Frage begegnete Petra Afonin mit einem Einkaufszettel, wobei dann Zuversicht und Selbstbestimmung, Würde, Humor und eine gute Portion Optimismus in die Tüte kam, will man doch auch in der finalen Lebensphase "nicht alles essen, was auf den Tisch kommt."

Es war gut, dass Zeit eingeplant war, die Veranstaltung bei einem Ständerling ausklingen zu lassen. Denn die Gefühle, das Erlebte, das Gehörte benötigten ein erstes Ventil im Austausch.