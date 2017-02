Musiker der Oberndorfer Karg-Elter-Musikschule haben erfolgreich am Wettbewerb "Jugend musiziert" teilgenommen. Zwei haben dabei sogar einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb erreicht, was aus Sicht von Schulleiter Kay Kieferle und den Lehrern Dominika Richter, Sabrina Michelfeit, Alexander Saur und Alfred Gemsa eine hervorragende Leistung darstellt. Das Klarinetten-Trio von Lehrerin Sabrina Michelfeit sowie Alexander Saur am DrumSet, der von David Knöpfle unterrichtet wird, dürfen zum Landesentscheid fahren. Die Teilnehmer der Oberndorfer Musikschule: Klarinetten, Alterstufe 5: Nadine Kramer (23. Punkte), erster Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb; Miriam Holzer. Drum Set, Altersgruppe IB: Jakob Saur (21 Punkte), erster Preis. Altersgruppe II: Felix Schmidt (19 Punkte), zweiter Preis; Felix Staiger (20 Punkte), zweiter Preis; David Knöpfle (23 Punkte), erster Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Geige und Cello, Altersgruppe II: Amelie Schneider, Geige (18 Punkte), zweiter Preis; Désirée Schumann, Cello. Fotos: Musikschule