Oberndorf a. N. Team treibt die Entwicklung voran

Oberndorf-Bochingen/Epfendorf. Der Unternehmenssitzung der "Gebr. Hezel" befand sich zuletzt in Epfendorf. Kernkompetenz war die Entwicklung und Herstellung von Ablängsystemen zum Ablängen von Rundstahl und Metallprofilen. Dieses Traditionssystem, das jetzt in die vierte Generation übergeht, vom Markt zu nehmen oder in neue Hände zu geben, war für Steffen Niethammer, den Urenkel des Firmengründers und bisherigen Mitarbeiter, jedoch zu schade.

"Diese einzigartige und bewährte Produktserie aufzugeben, wäre ein großer Fehler", kommentiert der gelernte Maschinenbautechniker laut Mitteilung. "Die Produkte bieten ein großes Potenzial an Wirtschaftlichkeit und sind eine hervorragende Alternative zur Sägetechnik", meint Niethammer. Also beschloss er kurzerhand, das Produktsortiment unter seiner Führung neu aufzustellen. Und er gliedert die Produktion und den Vertrieb in die Firma Staco Werkzeugmaschinen ein.

Dieses Unternehmen hatte seinen Sitz bisher in Oberndorf. Der Kernbereich lag im freien Handelsvertrieb von Spannsystemen und Werkzeugmaschinen. Staco wurde 1991 von Günter Niethammer gegründet und sei in Fachkreisen und vor allem in der Region ein bekannter Name, heißt es weiter.