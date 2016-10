Oberndorf a. N. Tanz in der Luft

Eine Zirkusteilnehmerin hatte mit ihrer Mama in Tübingen einen Kurs belegt und war so begeistert, dass sie sich ein Vertikaltuch gewünscht hatte. Dieses durfte sie in den Übungsstunden in der Boller Turnhalle aufhängen. So wurde das Interesse auch für andere geweckt, was Günther Hirschmann zur Organisation dieses Kurses bewog. Um den Beitrag für die Eltern gering zu halten, konnte er die Physio- und Kindertherapeutin Ellen Lumbsch-Dominke gewinnen, die vor Ort war und sich gleich von der sinnvollen Verwertung überzeugen konnte. Mit dabei waren auch die beiden Übungsleiter im Zirkus "Konfetti", Helmut Roeßle, Erlebnispädagoge, Erzieher und Clown und die Lehrerin an der Bochinger Gutenbergschule, Nadine Neill.

"Es ging zunächst darum, einen neuen Akzent zu setzen in Form eines Kurses und dabei zu eruieren, ob Interesse hinsichtlich der Bewegung am Vertikaltuch besteht", so Günther Hirschmann. Ob dieses Utensil in den Zirkus integriert oder als isoliertes Training angeboten wird, sei noch nicht spruchreif.

Ohne Gelder für die Tücher und vor allen Dingen ohne einen ausgebildeten Übungsleiter gehe das nicht. Hirschmann könnte sich aber vorstellen, dass die Kinder privat nach Tübingen zu den Kursen der Himmelstänzerin gefahren werden.