Bei einem Tag der offenen Tür präsentierte die neue Inhaberin des "Nähzentrums Schäffler" in der Oberstadt, Claudia Flaig, ihre Produktpalette an Nähmaschinen der Marken Pfaff, Elna und Gritzner sowie ihre Auswahl an Stoffen, Kurzwaren und Patchworkartikeln samt Zubehör. Zahlreiche Besucher überzeugten sich an den Regalen vom Angebot rund ums Nähen und Dekorieren und konnten sich bei Sekt und Häppchen auch Tipps und fachkundigen Rat bei der neuen Inhaberin holen. Foto: Wagner