Oberndorf (cel). Manuel Suhr wird der neue hauptamtliche Stadtbrandmeister der Stadt Oberndorf. Das hat der Gemeinderat in seiner nichtöffentlichen Sitzung am Dienstag mehrheitlich beschlossen, wie Bürgermeister Hermann Acker unserer Zeitung mitteilte. Suhr ist in der Neckarstadt kein Unbekannter. Seit Anfang 2016 ist der 26-Jährige ehrenamtlicher Abteilungskommandant der Kernstadtwehr. Und das wird er auch bleiben, wie er auf Nachfrage mitteilt. Gewählt ist er für dieses Amt für fünf Jahre. Weil Gesamtkommandant Dieter Flügge im Dezember aufgrund der Altersgrenze aus dem Dienst ausscheiden muss, und sich kein ehrenamtlicher Nachfolger gefunden hat, besetzt die Stadt dessen Stelle nun mit einem Hauptamtlichen (wir berichteten). Suhr, der gelernter Industriemeachaniker ist, drückt derzeit wieder die Schulbank. Er lässt sich zum Techniker ausbilden. Manueal Suhr hat sich unter zehn Bewerbern durchgesetzt. Mithilfe eines externen Büros wurden zunächst fünf aussortiert. Am Ende standen im Gremium noch zwei zur Auswahl, so Acker.