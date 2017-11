Oberndorf a. N. Stücke für jeden Musikgeschmack

Beide Klangkörper bereiten sich seit Wochen auf diesen musikalischen Höhepunkt vor. Für das Hauptorchester stand am vergangenen Wochenende ein zusätzliches "Dauertraining" an. Dirigent Volker Rückert hat ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das für jeden Musikgeschmack etwas bieten dürfte, heißt es in einer Mitteilung.

Den Auftakt macht das Jugendorchester mit "Flight Of The Thunderbird". Musik aus dem Film "Harry Potter und der Feuerkelch" bekommen die Konzert bei "Harry at Hogwarts" zu hören. Anschließend lassen die Jungmusiker mit "Present" darüber nachdenken, welch wunderschönes Geschenk das Leben ist, ehe mit "Break-up" ein Aufbruch in eine neue Zeit thematisiert wird.

Nach der Pause eröffnet eine fulminante Fanfare ein buntes Konzertprogramm. Zu einem lateinamerikanischen Tanz lädt "Danzon No. 2" ein. Ein Höhepunkt dürfte "Latin Woods" werden, wenn eine Klarinettenfamilie auf kubanisch-kolumbianische Rhythmen trifft. Mit "The Rock – Fels der Entscheidung" steht auch beim Hauptorchester Filmmusik auf dem Programm. Zum Abschluss halten die Altoberndorfer noch eine Überraschung parat.