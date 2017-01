Oberndorf a. N. Stromfressern auf der Spur

Die Energieagentur des Landkreises Rottweil bietet in Kooperation mit der Verbraucherzentrale zahlreiche Checks an, die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bezuschusst werden. Die Ratsuchenden müssen für die Beratung einen kleinen Eigenanteil beisteuern. Und dieser Eigenanteil wird künftig, nach entsprechendem Antrag, von der Stadt Oberndorf übernommen.

Niederlassungsleiter Rolf Halter erklärte den Stadträten, welche Möglichkeiten die Bürger haben. Das beginnt mit dem Basis-Check, der speziell auch für Mieter geeignet ist. Es gibt einen Überblick über den Strom- und Wärmeverbrauch und Tipps zur Einsparung. Etwa eine Stunde dauert so ein Vorort-Termin. Der Eigenanteil liegt bei zehn Euro.

Der Gebäude-Check richtet sich an private Haus- oder Wohnungseigentümer und an private Vermieter. Auch sie bekommen einen Überblick über ihren Verbrauch. Zudem werden die Heizungsanlage und die Gebäudehülle in Augenschein genommen. Das Ganze dauert rund zwei Stunden. 20 Euro beträgt der Eigenanteil.

Heizsystem auf Prüfstand

Der Heiz-Check ist umfangreicher. Hierbei kommen die Einstellungen und die Effizienz des gesamten Heizsystems auf den Prüfstand. Es wird eine 24-Stunden-Messung vorgenommen. 40 Euro müssen dafür selbst bezahlt werden.

An die Besitzer einer solarthermischen Anlage richtet sich schließlich der Solarwärme-Check. Beim Vorort-Termin wird die Anlage überprüft. Zwei Termine innerhalb maximal einer Woche (je nach Wetter) sind dazu notwendig. Der Eigenanteil beträgt 40 Euro.

Bei allen Checks bekommen die Bürger einen standardisierten Kurzbericht (kein Gutachten) mit den Ergebnissen sowie Handlungsempfehlungen.

Energiebilanz verbessern

Oberndorf möchte seine Energiebilanz im Rahmen des Energiemanagements der Stadt weiter verbessen, erläuterte Acker im Gremium. Nicht nur bei den städtischen Gebäuden, sondern auch bei privaten Hausbesitzern oder Mietern. Man müsse nun abwarten, wie das neue Förderprogramm in Anspruch genommen werde. Zunächst gibt es lediglich den Eigenanteil in Höhe von 20 Euro für den Gebäude-Check. Der Kooperationsvertrag mit der Verbraucherzentrale sei jedoch flexibel gestaltet.

Wer die Checks in Anspruch nehmen möchte, wendet sich am besten direkt an die Energieagentur des Landkreises. Rolf Halter geht von etwa drei Wochen Wartezeit aus.

Die Energieagentur ist übrigens der Produktneutralität verpflichtet, darf also keine Angebote machen und schon gar nichts verkaufen. Halter sieht das Förderprogramm auch als Konjunkturprogramm für die Stadt Oberndorf. Denn wer Vorschläge umsetzen wolle, wende sich in der Regel an die lokalen und regionalen Handwerker.

Großen Wert legt Halter auf die Feststellung, dass für Mieter nur der Basis-Check in Frage komme. Wer weitergehende Überprüfungen wünsche, müsse das Einverständnis des Vermieters oder des Hausbesitzers vorlegen können.

Weitere Informationen: Energieagentur Landkreis Tuttlingen, Niederlassung Energieagentur Landkreis Rottweil, Steinhauserstraße 18, 78628 Rottweil Telefon: 0741/4800589 Fax: 0741/4800592 E-Mail: r.halter@ea-tut.de Homepage: www.ea-rw.de