Oberndorf a. N. Straße zum Lindenhof voll gesperrt

Der jüngste Hieb liegt sieben Jahren zurück, nun stehe wieder einer an, so der zuständige Revierförster Simon Köninger. Dabei werden in die Fahrbahn der Landesstraße 415 reichende Äste und vom Eschentriebsterben betroffene Eschen entfernt. Außerdem sollen die zugewachsenen Hänge freigelegt werden.

Bei dem Hieb, der laut Köninger von einem Privatunternehmen ausgeführt wird, fallen Brenn- sowie Energieholz (Hackschnitzel) an. Im Zuge der Arbeiten wird auch der Steinbruch beim Parkplatz kurz vor dem Lindenhof freigelegt. Um eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer ausschließen zu können, müsse die Strecke voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über Hochmössingen, Marschalkenzimmern, Weiden, Aistaig und zurück. Der Personennahverkehr ist hiervon jedoch nicht betroffen. Die Busse fahren nach Fahrplan.

SPD-Stadtrat Andreas Bronner, seines Zeichens Geschäftsführer der Oberndorfer Sozialstation, merkte in der jüngsten Gemeinderatssitzung an, dass solche Sperrungen die Sozialstation vor große Probleme stellten. Das Personal verliere bei den Hausbesuchen viel zu viel Zeit durch die Umleitungen. Bürgermeister Hermann Acker versprach zu prüfen, ob eine Sondergenehmigung zur Durchfahrt erteilt werden könne.