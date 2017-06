Oberndorf a. N. Strandanlage am Neckarufer eingeweiht

Lobende Worte vom Ortsvorsteher

Es schien aber so, als hätten eher Hunger und Durst die Besucher zum Jugendclub in die Wehrstraße getrieben, als die Hoffnung auf ein Sonnenbad in der Strandanlage.

Von einer Beachparty am Sandstrand konnte angesichts des Wetters zwar keine Rede sein, doch vor einer stolzen Zuhörerkulisse lobte Ortsvorsteher Jörg Schittenhelm im Verlauf des Abends die Jugendlichen. Ihrer Initiative und ihrem Fleiß hätte es die Gemeinde zu verdanken, dass nun Aistaig auch mit einem "Strand am Neckarufer" aufwarten könne. Die zahlreich erschienenen Besucher – meist Eltern, Freunde und Bekannte der Jugendlichen –, aber auch Vereinsvorsitzende und Vertreter der örtlichen Vereine, unterhielten sich vortrefflich, und die fleißigen Helfer des Jugendclubs hatten alle Hände voll zu tun, um ihre Gäste zu bewirten.