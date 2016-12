Oberndorf a. N. Stefan Teufel bekommt Rucksack voller Wünsche mit auf den Weg

Brauereiareal, Talstadt, Hochwasserschutz und OWO kommen zur Sprache

Und als wären die brisanten Themen Brauereiareal, Talstadtentwicklung, Hochwasserschutz und OWO nicht schon genug, packte die Schulleiterin der beruflichen Schulen Oberndorf–Sulz, Susanne Galla, noch weiteres Gewicht dazu. Nahezu drei Stunden Zeit brachte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Landes-CDU damit, um sich an zuhören, was sich in Oberndorf kommunalpolitisch bewegt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Die enge Verflechtung der Neugestaltung des Brauereiareals mit dem Thema Talplatzentwicklung habe zu eingehendem Informationsaustausch geführt, der natürlich in die Frage der Fördergelder mündete und in die Forderung nach einer fundierten Unterstützung durch das Land Baden-Württemberg. Diese sieht Hermann Acker als unabdingbare Voraussetzung, "um nicht nur an der Oberfläche zu kratzen", sondern den intensiven Einstieg in die Umsetzung eines tragfähigen, zukunftsweisenden Konzepts überhaupt angehen zu können.