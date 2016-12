Oberndorf a. N. Statt eines Buchs gibt es eine DVD

An einem Punkt angekommen, wo das Projekt ohne professionelle Hilfe und gewisse Spezifikationen ins Stocken geraten wäre, wurde Museumsleiter und Stadtarchivar Andreas Kussmann-Hochhalter eingebunden. Zudem wurde das Team erweitert.

So ging es Ende 2014 mit konsequenter Aufgabenteilung, strukturierter Arbeitsweise und regelmäßigen Treffen erneut engagiert ans Werk. Hildegard Blocher, Brigitte Gebert, Karl Hund, Rita Hund, Antje Lübke-Baumann, Erika Ramuschkat, Christel Rohrer, Jutta Schäfer und Bärbel Simon tauchten ein in die Bochinger Vergangenheit, beschäftigten sich mit der Gegenwart des mittlerweile größten Oberndorfer Stadtteils, betrieben ausführliche Recherche, interviewten Zeitzeugen, nahmen sich der Digitalisierung an.

Immense Fülle

Eine immense Fülle an Daten und Fakten hatte man auf diese Weise bis Anfang des Jahres zusammengetragen und erreichte somit zum zweiten Mal einen kritischen Punkt. Abgesehen vom enormen Zeitaufwand konnte niemand gefunden werden, der die Qualifikationen besaß, das vorhandene Material zu einem inhaltlich und optisch ansprechenden Buch aufzubereiten. Zudem war der Umfang so gewachsen, dass auch die Kostenfrage zur Diskussion stand. So entschied sich das Team für eine vorläufige Zäsur in Form der Herausgabe einer DVD. Somit sind die Daten gesichert und können der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Als Vorteil bezeichnet die Arbeitsgruppe die Einbindung von Videos, Audioaufnahmen, seltenen Publikationen sowie die komplette Übernahme von Chroniken. So wird beispielsweise die berühmte Chronik von Pfarrer Bachmor erstmals allgemein zugänglich gemacht. Interessant ist die Gegenüberstellung der Bilder von damals und heute, die aus derselben Perspektive aufgenommen wurden und somit einen beeindruckenden Vergleich bieten.

Das Navigieren auf der DVD ist benutzerfreundlich – auch für ältere Menschen. Zudem wird der Verein "Bürger für Bochingen" als Herausgeber für Menschen, die weniger geübt sind im Umgang mit dem Computer, Hilfestellung anbieten. Zweifellos ist es Karl Hund zu verdanken, dass die DVD auf den allerletzten Drücker – also gerade noch rechtzeitig Weihnachtsmarkt fertiggestellt werden konnte. Eine DVD kostet 9,90 Euro. Die Arbeitsgruppe bietet zudem an, die DVD mit einer kleinen kulinarischen Kostbarkeit zum Geschenk zu binden.