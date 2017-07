Oberndorf a. N. Stärke und Schönheit reichen nicht

Dass alle Menschen Talente haben, die aber höchst unterschiedlich verteilt sein können und damit alle individuell machen, ist die Kernaussage des unterhaltsamen Singspiels: Göttervater Zeus ruft einen Wettstreit unter seinen Kindern aus, die sich streiten, weil jeder von ihnen glaubt, der Beste zu sein. Er schickt sie nacheinander zu den Menschen, um zu sehen, was sie ihnen bringen können.

Zusammen die Besten

Der Kriegsgott Ares macht die Menschen zwar stark, seine Kriege töten sie jedoch. Aphrodite bringt ihnen Schönheit, langweilt sie aber schnell. Athenes belehrende Vorträge überfordern die Menschen, und der "Partygott" Dionysos trinkt alle unter den Tisch. Selbst Apoll mit seinen Musen, der Favorit von Göttermutter Hera, scheitert daran, dass seine Kunst die Menschen zwar glücklich, aber nicht satt macht. So kommen die Eltern, unterstützt von Götterbote Hermes, am Ende zur Erkenntnis, dass nur alle zusammen wirklich die besten sind und den Menschen Zufriedenheit schenken können. "Dass das Ganze eben mehr ist als die Summe seiner Teile", merkt Athene am Ende weise an.