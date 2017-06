Die Stadtjugendpflege Oberndorf war zur Multiplikatorenkonferenz "Kommunale Suchtprävention" nach Stuttgart eingeladen worden. Dort stellten Heidi Kuhring (rechts) und Christiane Bondzio das Modul "Alkohol" aus der Präventionsausstellung "CLIK" (Cool und locker in Krisen) vor. Vor allem ging es um den Auf- und Ausbau nachhaltiger kommunaler Strukturen. Im Vordergrund stehe die Vernetzung zwischen Kommunen mit ihren jeweiligen Akteuren in der Suchtprävention und den gesetzlichen Krankenkassen, heißt es in der Mitteilung. Foto: Stadt