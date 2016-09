Oberndorf a. N. Stadt will Seniorenarbeit ausbauen

Oberndorf. Die Bevölkerung wird immer älter. Schon jetzt gibt es im Kreis Rottweil einen beträchtlichen Anteil an Senioren, also Menschen, die älter als 60 Jahre sind – Tendenz steigend. Die Kommunen stellt diese Tatsache vor große Herausforderungen, angefangen bei der sozialen Sicherung über die Optimierung der Infrastruktur bis hin zur Schaffung von altersgerechten Wohnangeboten. Darauf wollen der Kreis und die insgesamt 21 dazugehörigen Gemeinden künftig stärker reagieren.

Die Stadt Oberndorf will in diesem Zusammenhang die Stelle eines sogenannten "Kümmerers" schaffen. Er oder sie soll zentraler Ansprechpartner für alle Belange von Senioren und deren Angehörigen sein. Gleichzeitig soll der "Kümmerer" als Bindeglied zwischen Bürgern, Stadt, Kreis und unterschiedlichen Institutionen – etwa ehrenamtlichen Einrichtungen – fungieren. "Wir wollen älteren Menschen so lange wie möglich das Wohnen in den eigenen vier Wänden ermöglichen", sagte Bernd Hamann, Sozialreferent im Landratsamt Rottweil, der dem Ausschuss den Plan in der jüngsten Sitzung vorstellte.

Eine speziell gebildete Arbeitsgruppe habe sich seit dem Beschluss im November ausführlich mit dem Thema befasst und daraufhin mehrere Ziele formuliert, an denen sich der Kreisseniorenplan künftig orientieren soll. Es gehe darum, "Eckmarken" im Kreis zu setzen, wobei jede Gemeinde frei entscheiden solle, was möglich sei und was nicht.