Oberndorf a. N. Sportlich läuft es ausgezeichnet

Kassier Kurt Bregenzer präsentierte der Versammlung eine intakte Kasse. Sportleiter Martin Schäuble konnte von guten Ergebnissen bei verschiedenen Wettkämpfen berichten, bei denen die erste Teilnahme eines Aistaiger Schützen bei den Deutschen Meisterschaften herausragte. Schützenmeister Klaus Dieter Ade hatte einen ausgezeichneten 51. Platz mit dem GK-Revolver.357 Mag erreicht.

Gute Plätze gab es aber auch bei den Kreismeisterschaften. In den Rundenwettkämpfen erkämpfte man sich mit der ersten Mannschaft in der Bezirksoberliga einen guten Mittelplatz. Weiter aktiv waren die Schützen bei den Rundenwettkämpfen mit Luft- und Sportpistole, bei den Vereinsmeisterschaften und dem Königsschießen. 19 Mannschaften hatten am Rundenwettkampf mit der Sportpistole teilgenommen, der mit einem dritten Platz abgeschlossen wurde, wobei Jörg Burger mit 1594 Ringen drittbester Schütze in der Einzelwertung wurde.

Frank Ade war als Vertreter des Ortschaftsrates gekommen und zeigte sich begeistert von der großen Teilnehmerzahl an der Hauptversammlung. Die Entlastung wurde einstimmig erteilt. Die Wiederwahl von Karlheinz Ozeler zum Oberschützenmeister blieb ebenso ohne Gegenstimmen wie die des Schriftführers Wolfgang Bastian, der Ausschussmitglieder Jörg Burger und Dieter Schaumann sowie der Kassenprüfer Peter Wössner und Anton Gaus.