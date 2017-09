Oberndorf a. N. Sportlern zum Sieg verholfen

Andreas Schilling hat am 8. August 1977 bei der Firma Feinwerkbau als Werkzeugmacher-Lehrling, so die damalige Berufsbezeichnung, begonnen. Nach erfolgreicher Lehre und der Ableistung seines Wehrdiensts sei er 1984 in die CNC-Abteilung gewechselt und habe dort bis zum heutigen Tag gearbeitet.