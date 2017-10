Oberndorf a. N. Spielzeugparadies Blass kehrt Stadt den Rücken

Die Gerüchteküche in der Neckarstadt brodelt schon länger. Und in der Tat – die Familie Blass, die in Sulz im Backsteinbau mit der Erlebniswelt einen weiteren, großen Laden betreibt, hat sich verschiedene neue Standorte für das Oberndorfer Geschäft angesehen.

Das ehemalige "Point", das einstige "Modeeck" und das Gebäude in der Lindenstraße, in dem früher der "Plus" untergebracht war, standen zur Disposition. Doch entweder scheiterte es an der Parkplatz- und Verkehrssituation oder, wie im Falle der Lindenstraße, an der Entfernung zum Oberstadtzentrum. Nur, warum suchte die Familie Blass überhaupt nach einem neuen Standort? Nun, vergangene Woche hat sie das Gebäude am Talplatz an die neuen Kinobesitzer verkauft. "Eine einmalige Chance", betont Blass, der trotz seines jugendlichen Auftretens doch schon 72 Lenze zählt. Die neuen Besitzer, Ralf Merkel und Andreas Zienteck, betreiben mit ihrem Unternehmen "Böblinger Kinos" mehrere Filmtheater. Vor gut anderthalb Jahren haben sie das KKK-Filmtheater von Hildegard Alf-Kopp gekauft. Mit dem Erwerb des direkt angrenzenden Gebäudes besteht nun natürlich die Möglichkeit zur Erweiterung. Auf unsere Anfrage hin gibt sich Andreas Zienteck bedeckt. Alles sei noch in der Planungsphase. Zudem laufe der Pachtvertrag mit der derzeitigen Betreiberin bis zum Jahresende erklärt er.

Hans-Walter Blass gibt sein Haus gerne an die beiden Kino-Unternehmer und damit in "gute Hände" ab. Er ist davon überzeugt, dass am Talplatz so eine Bereicherung für Oberndorf und darüber hinaus entstehen wird. Zumal der Bereich im aktuellen Sanierungsgebiet der Stadt liegt.