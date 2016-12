Oberndorf a. N. Spielvereinigung will Menschen verbinden

Der Spaß am Fußball sowie das gegenseitige Kennenlernen und der Austausch zwischen den aktiven Spielern, der AH-Abteilung, den Jugendspielern und Eltern des kompletten Jugendbereiches sowie der Gorodkiabteilung steht an diesem Tag im Vordergrund, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Es werden im Vorfeld gemischte Mannschaften aus allen Abteilungen (vom Bambini- bis AH-Spieler) ausgelost, welche gegeneinander ein internes SVO-Turnier bestreiten werden. Alle, die sich nicht aktiv am Turnier beteiligen möchten, sind ebenfalls eingeladen, mit der SVO einen schönen Tag zu verbringen. Zudem sind alle Partner und Kinder willkommen.

Die Turnierteilnahme ist kostenlos. Das Mittagessen sowie Kaffee, Kuchen und Getränke werden vom Verein gesponsert. Um besser planen zu können, bitten die Verantwortlichen um Rückmeldung – ob am Neujahrskick teilgenommen wird und mit wie vielen Personen – bis Mittwoch, 14. Dezember. Anmeldungen nehmen per E-Mail Katja Schmid unter KatjaSchmid13@gmx.de, oder Nicole Gudelj unter stjepan_nicole@t-online.de entgegen.