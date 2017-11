Oberndorf a. N. Spielen und lernen auf dem Bauernhof

Oberndorf. Diana Kohler und Helmut Siegel, Initiatoren des Projekts, freuten sich über die zahlreichen Interessierten und beantworteten Fragen zum Projekt.

Helmut Siegel leitet den Bauernhofkindergarten in Schiltach, den Diana Kohlers Sohn besucht. Dazu nimmt die vierfache Mutter täglich die Strecke von Aistaig in den Schwarzwald auf sich. Sie sehe den Mehrwert, sagte sie. Im Bauernhofkindergarten verbrächten die Kinder ihre Zeit hauptsächlich draußen. Das, was man früher bei den Großeltern mitgemacht und gelernt habe, würden die Kinder auf dem Bauernhof erleben. Als Beispiele nannte sie säen und ernten, Marmelade kochen oder Kühe melken. Die Begeisterung für das Modell ließ in ihr die Idee entstehen, einen weiteren Bauernhofkindergarten zu gründen. Schnell war ein Team aus Gleichgesinnten gefunden.

Auf dem Bauernhof am alten Saustall von Frank Lamprecht soll der Kindergarten eröffnet werden. Elf Anmeldungen gebe es bereits, so Diana Kohler.