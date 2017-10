Oberndorf a. N. Sozialstation baut auf dem Lindenhof

Oberndorf. Erst 2014 war der Pflegedienst innerhalb der Oberstadt von der Pfalzstraße zur Miete ins "Medizet" umgezogen. Dabei ist es gar nicht der Mangel an Büroräumen, der Andreas Bronner zum Handeln zwingt. Doch die Sozialstation wächst stetig, da der Gesetzgeber ambulante vor stationärer Pflege stärke. Derzeit hat sie fast 90 Mitarbeiter. Und die brauchen für ihre Hausbesuche bei den Patienten natürlich einen fahrbaren Untersatz.

Momentan umfasst der Fuhrpark 25 Autos. Da wird es an Parkfläche beim "Medizet" schon eng. Und der Geschäftsführer rechnet damit, dass sich die Anzahl der benötigten Fahrzeuge in den kommenden Jahren mindestens verdoppelt. Zudem fehle es an der nötigen Infrastruktur für den Fuhrpark, berichtet Bronner im Gespräch mit unserer Zeitung. Viel Zeit und auch Geld bleibe bei Werkstattbesuchen auf der Strecke. Beim geplanten Neubau auf dem Lindenhof werde es daher einen Wartungsbereich geben. Die erforderliche Desinfektion der Autos könne dann ebenfalls direkt vor Ort erledigt werden.

Künftig Elektroautos